НХЛ, Кубок Стэнли: результаты матчей 7 июня

В ночь на 7 июня, понедельник, прошли очередные матчи второго раунда Кубка Стэнли.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Третий матч

«Монреаль» — «Виннипег» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Перри — 3 (Стаал, Армиа), 4:45 — 1:0. Лехконен — 1 (Дано, Галлахер), 29:24 — 2:0. Армиа — 3 (мен.), 33:41 — 3:0. Лаури — 2 (Перро, Эпплтон), 37:51 — 3:1. Сузуки — 4 (бол., Кауфилд, Тоффоли), 48:52 — 4:1. Армиа — 4 (мен., п.в., Эдмундсон, Уэбер), 56:42 — 5:1.

Вратари: Прайс — Хеллибак.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 33 (10+15+8) — 27 (7+6+14).

Наши: — .

Монреаль. Centre Bell. 2500 зрителей.

Счет в серии: 3-0.

Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала

Четвертый матч

«Вегас» — «Колорадо» — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Саад — 6 (Комфер, Бураковски), 1:50 — 0:1. Маршессо — 3 (Карлссон), 7:07 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Стоун, Уайтклауд), 21:11 — 2:1. Маршессо — 4 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 31:28 — 3:1. Маршессо — 5 (Смит, Карлссон), 46:01 — 4:1. Браун — 2 (Ривз, Каррье), 53:13 — 5:1.

Вратари: Флери — Грубауэр.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 35 (15+9+11) — 18 (9+5+4).

Наши: — - Ничушкин (17.44/0/-1).

Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 2-2.

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