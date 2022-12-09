Шайфли — третий игрок в истории франшизы «Виннипега» после Уилера и Ковальчука с 600 очками в НХЛ
Форвард «Виннипега» Марк Шайфли оттметился ассистентским дублем в матче против «Сент-Луиса» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Таким образом, 29-летний канадец набрал 600 (245+355) очков в 667 матчах в лиге. Шайфли стал третьим игроком в истории «Виннипега» (с учетом франшизы «Атланты Трэшерз»), кто достиг такого показателя.
Ранее 600 очков в НХЛ набирали Блейк Уилер (780 очков в 850 матчах) и Илья Ковальчук (615 очков в 594 матчах).
В этом сезоне на счету Шайфли 23 (15+8) очков в 25 матчах за «Виннипег».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|26
|21
|5
|43
|2
|Каролина
|26
|14
|12
|34
|3
|Питтсбург
|26
|14
|12
|32
|4
|Айлендерс
|27
|16
|11
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|13
|15
|31
|6
|Вашингтон
|28
|12
|16
|28
|7
|Филадельфия
|27
|9
|18
|23
|8
|Коламбус
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|25
|21
|4
|43
|2
|Торонто
|28
|17
|11
|40
|3
|Тампа-Бэй
|26
|16
|10
|33
|4
|Детройт
|26
|13
|13
|31
|5
|Флорида
|27
|13
|14
|30
|6
|Монреаль
|26
|13
|13
|28
|7
|Баффало
|26
|12
|14
|25
|8
|Оттава
|26
|10
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|25
|17
|8
|35
|2
|Даллас
|27
|15
|12
|35
|3
|Миннесота
|25
|13
|12
|28
|4
|Колорадо
|24
|13
|11
|27
|5
|Нэшвилл
|24
|12
|12
|26
|6
|Сент-Луис
|27
|12
|15
|24
|7
|Аризона
|24
|7
|17
|18
|8
|Чикаго
|25
|7
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|19
|9
|39
|2
|Сиэтл
|25
|15
|10
|33
|3
|Лос-Анджелес
|29
|14
|15
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|30
|5
|Калгари
|26
|13
|13
|29
|6
|Ванкувер
|27
|12
|15
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|8
|21
|21
|8
|Анахайм
|27
|7
|20
|17
Результаты / календарь
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
|9.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|5 : 2
|9.12
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|5 : 0
|9.12
|03:00
|
Флорида – Детройт
|5 : 1
|9.12
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|9.12
|04:30
|
Даллас – Оттава
|4 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|52
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|27
|44
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|41
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|27
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|27
|23
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|26
|21
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|18
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|10
|1.87
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|17
|2.06
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