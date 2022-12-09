Шайфли — третий игрок в истории франшизы «Виннипега» после Уилера и Ковальчука с 600 очками в НХЛ

Форвард «Виннипега» Марк Шайфли оттметился ассистентским дублем в матче против «Сент-Луиса» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 29-летний канадец набрал 600 (245+355) очков в 667 матчах в лиге. Шайфли стал третьим игроком в истории «Виннипега» (с учетом франшизы «Атланты Трэшерз»), кто достиг такого показателя.

Ранее 600 очков в НХЛ набирали Блейк Уилер (780 очков в 850 матчах) и Илья Ковальчук (615 очков в 594 матчах).

В этом сезоне на счету Шайфли 23 (15+8) очков в 25 матчах за «Виннипег».