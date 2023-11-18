Форвард «Бостона» Лучич арестован по обвинению в домашнем насилии

Нападающего «Бостона» Милана Лучича арестовали из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает WCVB-TV.

Подробности инцидента не раскрываются.

В «Бостоне» заявили, что осведомлены о ситуации и готова предоставить семье игрока любую поддержку и помощь.

В текущем сезоне 35-летний канадец набрал 2 (0+2) очка в 4 матчах НХЛ. Летом этого года он вернулся в «Бостон», за который уже выступал с 2007 по 2015 годы.