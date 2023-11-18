«Оттава» сыграет с «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября. Игра пройдет на «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оттава» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Сенаторз» набрали 15 очков и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Уайлд» с 12 баллами располагается на 12-й строчке в Западной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте