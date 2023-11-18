«Тампа-Бэй» сыграет с «Эдмонтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 ноября. Игра пройдет на «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США) и начнется в 00.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

«Лайтнинг» набрал 18 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 11 баллами располагаются на 13-й строчке в Западной конференции.

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