Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Колорадо»

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«Ванкувер» дома выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Кэнакс» дубль на счету Андрея Кузьменко. Форвард признан первой звездой матча.

Второй звездой встречи стал нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, который забил 1 шайбу.

Третьей звездой матча признан вратарь «Внкувера» Коллин Делиа, который сделал 30 сейвов.