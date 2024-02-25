«Вашингтон» проиграл «Флориде» в овертайме, Овечкин провел 1400-й матч в НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Ник Казинс и Картер Верхэге, у гостей отличились Сонни Милано и Том Уилсон.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Флориды» Густав Форслинг.

Этот матч стал для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 1400-м в НХЛ.

«Флорида» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 80 очками в 58 матчах. «Вашингтон» идет на 10-й строчке с 61 очком в 56 играх.