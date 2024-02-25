Александр Овечкин прервал свою десятиматчевую результативную серию

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию из 10 матчей подряд.

В игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (2:3 ОТ) 38-летний россиянин не смог сделать ни одного результативного действия и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Серия Овечкина длилась один месяц — с 24 января. В 10 матчах он набрал 14 (8+6) очков.

Всего у нападающего 42 (16+26) очков в 53 играх за «Вашингтон» в сезоне-2023/24.

Матч против «Флориды» стал для россиянина 1400-м в НХЛ.