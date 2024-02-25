Овечкин — второй действующий хоккеист в НХЛ, достигший отметки в 1400 матчей

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — второй действующий хоккеист в НХЛ, достигший отметки в 1400 матчей в лиге.

Помимо Овечкина, более 1400 матчей в НХЛ провел защитник «Далласа» Райан Сутер (1421).

Также Овечкин вышел на десятое место в истории НХЛ по числу проведенных игр за одну команду. Форвард стал первым российским хоккеистом, который сыграл 1400 матчей в лиге.