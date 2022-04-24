«Флорида» в овертайме обыграла «Торонто», Бобровский отразил 34 броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Торонто» со счетом 3:2.

На шайбы Митчелла Марнера и Джастина Холла «Пантерз» ответили точными бросками Александра Баркова, Клода Жиру и Брэндона Монтора. Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 34 броска.

После этого матча «Флорида» со 120 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Торонто» со 109 очками — на третьей строчке.