Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 6:2.

В составе «Лайтнинг» по 3 (1+2) очка набрали Никита Кучеров и Стивен Стэмкос, еще по шайбе забросили Виктор Хедман, Энтони Сирелли, Росс Колтон и Патрик Марун, Михаил Сергачев отметился результативной передачей. У «Предаторз» отличились Роман Йоси и Александр Коррье.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе.

После этого матча «Тампа» со 104 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 93 очками — на седьмой строчке Запада.