«Флорида» выиграла у «Сан-Хосе». Бобровский сделал 32 сэйва

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и помог своей команде одержать победу. Автором единственного гола «Шаркс» стал россиянин Александр Барабанов.

«Сан-Хосе» идет на 13-м месте в Западной конференции — 43 очка. «Флорида» занимает 10-ю строчку в Восточной конференции — 58 очков.