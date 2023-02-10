«Нью-Джерси» обыграл «Сиэтл»

«Нью-Джерси» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Дэвилз» одержали третью победу подряд.

«Сиэтл» с 63 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 72 очка.