«Флорида» подписала новый контракт с защитником Форслингом на 46 миллионов долларов

«Флорида» подписала новый контракт с защитником клуба Густавом Форслингом на 46 миллионов долларов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение рассчитано на 8 лет. Среднегодовая зарплата составит 5,75 миллионов долларов.

В этом сезоне Форслинг провел 62 матча, забросив девять шайб и отдав 22 результативные передачи, набрав в общей сложности 31 очко с 39 минутами штрафа. Всего за свою карьеру в НХЛ игрок обороны провел 380 матчей, в которых записал на свой счет 153 (45+108) очков.