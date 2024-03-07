«Тампа-Бэй» на своем поле сыграет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с четверга на пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на «Амали арене» в Тампе, Флорида, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Калгари» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Тампа» занимает сейчас 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада», имея в своем активе 65 очков. «Тампа» занимает сейчас 7-е место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка. «Калгари» идет на 11-й строчке «Запада», имея в своем активе 65 очков.

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