«Питтсбург» сыграет с «Вашингтоном» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 8 марта. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Например в этой группе, на странице или в данном плеере.

«Пингвинз» набрали 64 очка и занимают 11-е место в Восточной конференции, а «Кэпиталз» с 65 баллами располагаются на 10-й строчке «Востока».

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