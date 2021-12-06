«Филадельфия» уволила главного тренера Виньо

«Филадельфия» приняла решение уволить главного тренера Алена Виньо. Эту информацию одновременно сообщили авторитетные инсайдеры Эллиотт Фридман, Франк Серавалли и Давид Паньотта.

Последняя победа «Флайерз» датирована 16 ноября, когда «Филадельфия» на своем льду обыграла «Калгари» (2:1 ОТ). С тех пор команда потерпела восемь поражений кряду (0-6-2), уступив оппонентам с общим счетом 13:36.

Ранее появлялась информация, что еще по ходу прошлого сезона у игроков «Филли» возник конфликт с Виньо и его тренерским штабом. Хоккеисты были недовольны жесткими методами работы тренера.