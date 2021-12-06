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НХЛ: расписание матчей 7 декабря. «Вашингтон» — «Анахайм», «Филадельфия» — «Колорадо» и другие игры

18:00
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Фото Geoff Burke, USA Today Sports
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В ночь на вторник, 7 декабря, пройдут очередные матчи НХЛ.

«Вашингтон» — «Анахайм». 03:00

«Филадельфия» — «Колорадо». 03:00

«Даллас» — «Аризона». 04:30

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес». 06:00

«Сиэтл» — «Питтсбург». 06:00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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