НХЛ: расписание матчей 7 декабря. «Вашингтон» — «Анахайм», «Филадельфия» — «Колорадо» и другие игры
18:00
В ночь на вторник, 7 декабря, пройдут очередные матчи НХЛ.
«Вашингтон» — «Анахайм». 03:00
«Филадельфия» — «Колорадо». 03:00
«Даллас» — «Аризона». 04:30
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес». 06:00
«Сиэтл» — «Питтсбург». 06:00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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