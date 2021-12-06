Бывший полузащитник сборной России Тарасов поддержал нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в конфликте с Брэдом Маршаном из «Бостона».

«…трус не играет в хоккей»

Спортсмены — это не про трусость, особенно когда дело касается чести, семьи и Родины. Хочу публично поддержать Артемия Панарина. Я бы тоже не смолчал, если кто-то начал нелестно высказываться мне в лицо о моей стране.

Меня не удивляет штраф (когда-то меня тоже оштрафовали за то, что я поддержал свою страну, выйдя на поле в майке с Путиным), меня поражает, что игнорируется тот факт, что спортсмен затрагивает чужую страну в негативном контексте. «Тебя провоцируют, а ты не провоцируйся» — это не про мужские уличные понятия. С противником такое не прокатит. Артемий, ты поступил как настоящий мужчина, достойный гражданин своей страны, который не потерпит в свой адрес и своего дома дурные слова. Мы с тобой! А к двойным стандартам мы уже привыкли», — написал Тарасов в Instagram.

Ранее в конце матча между «Рейнджерс» и «Бостоном» Панарин со своей скамейки бросил перчатку в Маршана, за что получил 10-минутный штраф. Позже стало известно, что Маршан выкрикивал оскорбления в адрес россиянина.