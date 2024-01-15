Фетисов назвал обращение НХЛ к ИИХФ примером обрушения системы спорта
Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал обращение НХЛ к Международной федерации хоккея (ИИХФ) в связи с отстранением сборной Израиля от участия в международных соревнованиях.
«Какое вообще отношение НХЛ имеет к международной федерации, и зачем там решили давать указания ей? С другой стороны, на этом примере мы видим, как рушится система спорта, которая была отлажена еще в непростые времена холодной войны, в послевоенное время, и олимпийское движение объединяло спорт», — цитирует Фетисова ТАСС.
Ранее НХЛ опубликовала обращение к ИИХФ, в котором призвала вернуть сборную Израиля к участию в международных соревнованиях.
11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|56
|2
|Каролина
|42
|24
|18
|53
|3
|Филадельфия
|43
|23
|20
|52
|4
|Айлендерс
|42
|19
|23
|48
|5
|Нью-Джерси
|40
|22
|18
|47
|6
|Питтсбург
|41
|20
|21
|46
|7
|Вашингтон
|41
|20
|21
|46
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|42
|25
|17
|59
|2
|Флорида
|42
|27
|15
|56
|3
|Торонто
|41
|21
|20
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|7
|Монреаль
|42
|17
|25
|41
|8
|Оттава
|38
|15
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|42
|28
|14
|60
|2
|Колорадо
|43
|28
|15
|59
|3
|Даллас
|42
|25
|17
|55
|4
|Нэшвилл
|43
|24
|19
|49
|5
|Аризона
|41
|21
|20
|44
|6
|Сент-Луис
|41
|21
|20
|44
|7
|Миннесота
|42
|17
|25
|39
|8
|Чикаго
|43
|12
|31
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|43
|29
|14
|61
|2
|Вегас
|43
|24
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|48
|4
|Эдмонтон
|39
|23
|16
|47
|5
|Сиэтл
|42
|19
|23
|47
|6
|Калгари
|43
|20
|23
|45
|7
|Анахайм
|42
|14
|28
|29
|8
|Сан-Хосе
|44
|10
|34
|23
|15.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|2 : 4
|15.01
|20:00
|
Баффало – Сан-Хосе
|3 : 0
|15.01
|21:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|- : -
|15.01
|21:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|15.01
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|15.01
|21:00
|
Коламбус – Ванкувер
|- : -
|15.01
|23:00
|
Каролина – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|43
|69
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|42
|59
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|42
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41