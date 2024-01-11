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Израиль отстранили от международного хоккея. Видимо, все из-за потенциального матча с ОАЭ

ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Михаил Зислис
Обозреватель
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Сборную Израиля отстранили от международного хоккея.
Фото IIHF, Global Look Press
Неожиданное решение ИИХФ.

ИИХФ приняла решение отстранить сборную Израиля от участия в международных турнирах под эгидой организации из соображений безопасности. Эта мера обуславливается не только возможными проблемами с израильтянами, но и с представителями других сборных. Комментариев со стороны официальных лиц пока не последовало.

Ситуация достаточно деликатная, если учитывать давнюю специфику арабо-израильских отношений на всех уровнях. Видимо, ИИХФ под давлением внешних сил решила благоразумно не рисковать, максимально дистанцировавшись от политической повестки. Отношение арабского мира к тому, что делает Израиль сейчас в Палестине, однозначно отрицательное.

При чем тут хоккей? Дело в том, что в конце апреля нынешнего года сборная Израиля должна была принять участие в чемпионате мира в рамках группы В во втором дивизионе — четвертом по счету в иерархии ИИХФ. Одним из участников турнира является сборная Объединенных Арабских Эмиратов, впервые пробившаяся на такой уровень.

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Белград, где пройдут матчи, вроде бы далек от ближневосточных разборок. Но боссы международной федерации умеют не только считать деньги, рассчитывая на расположение одной из богатейших стран мира, но и оценивать общую обстановку. В их поведении сложно отыскать двойное дно. Все на поверхности. Лучше не рисковать, когда дело касается локального события даже по меркам ИИХФ. Тем более в принятой резолюции подчеркивается, что речь идет исключительно о текущем моменте. Утихнет конфликт в секторе Газа — можно будет вернуться к делам хоккейным.

Звезд сборной ОАЭ сложно отыскать без глубокого погружения в поисковики. В команде помимо арабов хватает малоизвестных хоккеистов из России, Белоруссии и Казахстана, которые в один момент решили поехать на Ближний Восток для игры в местной лиге, состоящей из шести команд. Тогда как в израильской сборной есть очень интересные персонажи.

Хоккеист Элиэзер Щербатов
Элиэзер Щербатов.
Фото Global Look Press

Нападающий Элиэзер Щербатов родился в русскоязычной семье выходцев из СССР. Он не смог сыграть на прошлом чемпионате мира, но долгое время считался лучшим хоккеистом в истории Израиля. Ранее форвард по ходу своей карьеры засветился в КХЛ, Казахстане, Польше, Словакии, Латвии, Украине. Сейчас Щербатов выступает в одной из низших лиг в провинции Квебек. На его счету есть один гол в КХЛ за «Слован».

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Уроженец Тель-Авива Давид Левин добился такого же скромного успеха в сезоне-2020/21 в составе рижского «Динамо», а сейчас является звездой румынской «Чиксереды», где играет вместе с небезызвестным Евгением Скачковым. На последнем турнире основным вратарем сборной Израиля был уроженец Челябинска Максим Каляев. Он несколько лет провел в системе «Ак Барса», выступая в МХЛ за «Ирбис». В 17 лет Каляева даже привлекали в юниорскую сборную России. Братья Кожевниковы, которым сейчас по 42, родились в Санкт-Петербурге и почти всю карьеру провели в разных лигах Германии.

Хоккей
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