Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров под своей эгидой
Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации, информирует пресс-служба федерации.
«Из соображений безопасности сборная Израиля не будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации», — говорится в сообщении.
Отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24. ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.
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