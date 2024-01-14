В НХЛ призвали ИИХФ допустить сборную Израиля до международных соревнований

НХЛ опубликовала заявление в связи с отстранением сборной Израиля от международных турниров, в котором выразила обеспокоенность решением Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«НХЛ испытывает серьезную обеспокоенность в связи с заявлением ИИХФ относительно права сборной Израиля участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея.

Мы призываем ИИХФ предпринять все необходимые шаги для решения своих проблем как можно скорее, чтобы израильские национальные сборные не были несправедливо исключены из будущих соревнований, на которые они имеют право и в которых прошли квалификацию», – сказано в заявлении, которое приводит ТАСС.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.