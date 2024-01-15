Воронков прервал 6-матчевую безголевую серию

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 2:2.

23-летний россиянин забросил 8-ю шайбу в сезоне и первую в 2024 году.

Форвард прервал 6-матчевую безголевую серию.

Теперь на его счету 21 (8+13) очков в 38 играх регулярки.