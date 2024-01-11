Тардиф заявил, что ИИХФ не связывает отстранение России и Израиля с политикой

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф не стал сравнивать отстранение команд Израиля и России от соревнований.

«ИИХФ не сравнивает обе политические ситуации, мы не рассматриваем эти ситуации с точки зрения политики. Вопрос только в том, можем ли мы, ИИХФ и организаторы, гарантировать безопасность наших соревнований — игроков, персонала, судей, болельщиков, включая израильских игроков и официальных лиц», — приводит ТАСС слова Тардифа.

По его словам, решение об отстранении Израиля не связано с участием сборной ОАЭ в чемпионате мира. Тардиф также отметил, что организация будет регулярно анализировать ситуацию с турниром.

11 января стало известно, что Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Сообщалось, что отстранение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24. В январе Тардиф заявил, что вопрос допуска российских и белорусских сборных будет рассмотрен советом организации 12-13 февраля.