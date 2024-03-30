Федотов внесен в заявке основного состава «Филадельфии»

«Филадельфия» объявила, что российский голкипер Иван Федотов внесен в заявке основного состава команды.

«Сделка: мы отдали в аренду вратаря Феликса Сандстрема в команду АХЛ, а вратаря Ивана Федотова добавили в основной состав», — говорится в сообщении.

28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.