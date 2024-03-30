Плющев: «Филадельфия» показала, что все еще верит в Федотова»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход российского вратаря Ивана Федотова в «Филадельфию».
«После всех событий Иван чувствует себя счастливо, так как в этом сезоне на него повесили много дерьма. Думаю, Федотов оптимист и прекрасно понимает, что все делается к лучшему. Это талантливый парень с хорошими задатками, который получил хороший жизненный опыт. Мне кажется, в спокойной обстановке он восстановится. Раз «Филадельфия» все же решила его взять, особых вопросов в США не должно быть.
Теперь у него есть хорошая мотивация показать себя. К тому же после всех событий было трудно поверить в его отъезд в США. Но «Филадельфия» показала, что все еще верит в игрока, а ЦСКА почему-то посчитал, что в него верить не надо», — цитирует Metaratings.ru Плющева.
28 марта ЦСКА сообщил о расторжении договора с 27-летним Федотовым. На следующий день «Филадельфия» объявила о переходе игрока. В этом сезоне голкипер провел за армейцев 44 матча в регулярном чемпионате и 5 игр в плей-офф КХЛ.
«Филадельфия» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|73
|49
|24
|102
|2
|Каролина
|74
|46
|28
|99
|3
|Филадельфия
|74
|36
|38
|82
|4
|Вашингтон
|72
|36
|36
|81
|5
|Айлендерс
|72
|31
|41
|77
|6
|Нью-Джерси
|73
|36
|37
|76
|7
|Питтсбург
|72
|32
|40
|74
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|74
|42
|32
|99
|2
|Флорида
|73
|46
|27
|97
|3
|Торонто
|72
|41
|31
|91
|4
|Тампа-Бэй
|72
|40
|32
|87
|5
|Детройт
|73
|36
|37
|79
|6
|Баффало
|73
|34
|39
|73
|7
|Оттава
|72
|32
|40
|68
|8
|Монреаль
|72
|28
|44
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|74
|46
|28
|101
|2
|Колорадо
|73
|46
|27
|98
|3
|Виннипег
|73
|44
|29
|94
|4
|Нэшвилл
|73
|43
|30
|90
|5
|Сент-Луис
|73
|39
|34
|82
|6
|Миннесота
|72
|35
|37
|79
|7
|Аризона
|73
|31
|42
|67
|8
|Чикаго
|73
|21
|52
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|71
|44
|27
|92
|3
|Вегас
|73
|40
|33
|88
|4
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|87
|5
|Сиэтл
|72
|30
|42
|73
|6
|Калгари
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|24
|49
|52
|8
|Сан-Хосе
|72
|16
|56
|40
|30.03
|02:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
|30.03
|19:30
|
Флорида – Детройт
|- : -
|30.03
|22:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -
|30.03
|23:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|124
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|73
|123
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|122
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|70
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|73
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88