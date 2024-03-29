Федотов — в «Филадельфии»: как встретили и кто будет главным конкурентом
Первое впечатление после ознакомления с реакцией североамериканских СМИ и болельщиков на приезд Ивана Федотова в «Филадельфию» почти шокировало. Показалось, что его ждут с распростертыми объятиями, словно Мессию.
На пресс-конференции генеральный менеджер клуба Даниэль Бриер фактически подтвердил эту мысль. Федотов должен сразу присоединиться к команде, где в основном составе он на первых порах будет на подхвате у шведа Самюэля Эрссона.
По словам Бриера, в «Филадельфии» отсмотрели почти все игры вратаря за ЦСКА. Сам менеджер считает, что тот великолепно провел вторую часть нынешнего сезона в КХЛ, особенно плей-офф. Клуб уже активно работает над продлением контракта с Федотовым. Действующее соглашение истекает летом. Это максимально откровенное признание того, что во «Флайерс» с Иваном крепко связывают свое будущее.
Теперь о ближайших целях. Оставим в стороне эмоциональную составляющую, связанную с тем, что русский голкипер выбрался из «армейского плена», и внимательно изучим статистику, подкрепив ее личными впечатлениями. «Филадельфия» идет в зоне плей-офф, занимая седьмую строчку на Востоке, и, хотя имеет небольшой запас по очкам от ближайших конкурентов, не может себя спокойно чувствовать до последних дней регулярного чемпионата.
Вратарская линия команды по именам — едва ли не худшая в НХЛ. Ближе к концу января основной голкипер «Флайерс» Картер Харт был отстранен от игр. Он вместе с еще четырьмя бывшими партнерами по молодежной сборной Канады влип в скандальное судебное разбирательство по делу об изнасиловании девушки летом 2018-го в канадском городе Лондон во время благотворительного турнира по гольфу. Вероятно, что ему навсегда запретят выступать в НХЛ, даже если он избежит сурового наказания.
Эрссон попал в сложную для себя ситуацию, когда ему пришлось взять на себя основную нагрузку. Хорошие матчи у шведа стали чередоваться с провальными. По разным показателям как привычной статистики (89,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,73), так и продвинутой, он идет в пятом-шестом десятках среди всех вратарей лиги. Но у главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы достойных альтернатив нет.
Другой швед Феликс Сандстрем и американец Кэл Петерсен не блещут даже в АХЛ. К обоим вратарям применимо определение «сбитые летчики», что очень символично, учитывая название основной команды. Им давали шансы в НХЛ в нынешнем сезоне, и ничего хорошего из этой затеи не вышло.
Федотов за ЦСКА играл на среднем уровне, что бы ни утверждал Бриер, и на одном желании с ходу ворваться в НХЛ нельзя. Но сейчас ситуация для него сложилась максимально благоприятная. Свой шанс дебютировать русский вратарь наверняка получит в самое ближайшее время.
Игроки «Филадельфии» действуют очень компактно в своей зоне и блокируют массу бросков. Команда по этому показателю (1470) — на первом месте в лиге. Это еще не все.
Согласно данным MoneyPuck, «Летчики» занимают шестую строчку по еще одному примечательному показателю — допущенным броскам повышенной категории сложности. То есть они максимально усложняют жизнь нападению своих соперников. Самое время вспомнить, как с приходом Тортореллы заново расцвел в «Коламбусе» и выиграл вторую «Везину» Сергей Бобровский.
Федотов, если правильно подойдет к своим обязанностям и быстро адаптируется, получит хорошую возможность побороться в «Филадельфии» даже за роль первого номера. Его солидные габариты и манера игры, позволяющая справляться с первым броском, при должной поддержке полевых позволяют на это рассчитывать. Смелый прогноз скорее относится к следующему сезону. Среди прочих ему придется конкурировать с белорусским голкипером Алексеем Колосовым, который провел нынешний сезон на правах аренды в минском «Динамо», а сейчас был отправлен в АХЛ.
В системе «Филадельфии» из вратарских талантов серьезного потенциала можно выделить юных Егора Заврагина из «Югры» и канадца Карсона Бьярнасона, выступающего в «Брэндоне» (Западная лига). Им всего по 18 лет. Как минимум два-три года этим парням надо работать над собой, прежде чем задумываться об НХЛ. Понятно, почему менеджмент «Флайерс» так упорно сражался за Федотова прошлым летом, заранее зная о вероятных проблемах с Хартом. Лучшего времени для захода в «Филадельфию» у россиянина и быть не может. Осталось только оправдать доверие. Он — сформировавший игрок, поэтому работающий в клубе девятый сезон и часто подвергающийся критике тренер вратарей Ким Диллабо вряд ли сильно повлияет на него.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 4
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|5 : 8
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 5
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|4 : 1
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|4 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 3
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|0 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|0 : 3
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88