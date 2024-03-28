Федотов присоединится к «Филадельфии» в текущем сезоне НХЛ

Вратарь Иван Федотов присоединится к «Филадельфии» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, ожидается, что 27-летний россиянин может сыграть за «Флайерз» в этом сезоне, после чего станет свободным агентом.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил «СЭ», что никаких ограничений для выступления Федотова в текущем сезоне нет.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.