«Колорадо» на своем льду примет «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 29 марта. Игра пройдет на многофункциональной арене «Болл-арена» в Денвере, штат Колорадо (США). Начало — в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России трансляции НХЛ нет. В прямом эфире матч бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

«Эвеланш» заработал 97 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Нью-Йорк» со 100 баллами возглавляет «Восток».

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