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Сегодня, 19:39

В НХЛ прокомментировали расторжение контракта Федотова с ЦСКА

Михаил Зислис
Обозреватель
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Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал для «СЭ» ситуацию с расторжением контракта голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

— Есть ли какие-то ограничения для Федотова со стороны НХЛ, если он решил продолжить карьеру в системе «Филадельфии» на остаток этого сезона?

— Нет, никаких ограничений нет.

28 марта ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. По информации «СЭ», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

Летом 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.

Перед началом сезона-2023/24 голкипер вернулся в ЦСКА, подписав контракт с клубом на два года. В августе 2023 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что Федотов нарушил контракт с выступающей в НХЛ «Филадельфией», заключив соглашение с армейцами. Голкипера дисквалифицировали на четыре месяца, а на ЦСКА был наложен запрет на трансферы сроком на один сезон.

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.

Иван Федотов
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 72 48 24 100
2 Каролина 73 45 28 97
3 Филадельфия 73 36 37 82
4 Вашингтон 71 36 35 81
5 Нью-Джерси 73 36 37 76
6 Айлендерс 71 30 41 75
7 Питтсбург 71 31 40 72
8 Коламбус 72 23 49 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 74 42 32 99
2 Флорида 72 46 26 97
3 Торонто 71 40 31 89
4 Тампа-Бэй 72 40 32 87
5 Детройт 72 36 36 79
6 Баффало 73 34 39 73
7 Оттава 71 31 40 66
8 Монреаль 71 27 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 73 45 28 99
2 Колорадо 72 46 26 97
3 Виннипег 72 44 28 94
4 Нэшвилл 72 43 29 90
5 Сент-Луис 72 38 34 80
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 72 30 42 65
8 Чикаго 72 21 51 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 72 45 27 98
2 Эдмонтон 70 43 27 90
3 Лос-Анджелес 71 38 33 87
4 Вегас 72 39 33 86
5 Калгари 71 33 38 71
6 Сиэтл 71 29 42 71
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Никита Кучеров

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Нэйтан Маккиннон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 119
И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

 70 59
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 69 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Флорида

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