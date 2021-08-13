Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»

20:12
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт».
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт».
Теги:

Нападающий Евгений Свечников может стать игроков «Виннипега». Стороны заинтересованы в заключение соглашения, сообщает Sportsnet.

Ранее «Детройт» не стал делать квалификационное предложение 24-летнему россиянину.

Нападающий был выбран на драфте-2015 под общим 19-м номером. Но он так и не смог стать игроком основного состава «Красных крыльев». С тех пор он провел в НХЛ только 41 матч и набрал 12 (5+7) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Летняя Олимпиада-2036 в России. Стоит ли за нее сражаться и реально ли победить?
Кафельников — о поражениях «Рубина» и «Сочи»: «Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках»
Александр Емельяненко — о брате Федоре: «Он всегда был моим кумиром. Шел по его стопам»
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд