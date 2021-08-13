Евгений Свечников может стать игроком «Виннипега»

Нападающий Евгений Свечников может стать игроков «Виннипега». Стороны заинтересованы в заключение соглашения, сообщает Sportsnet.

Ранее «Детройт» не стал делать квалификационное предложение 24-летнему россиянину.

Нападающий был выбран на драфте-2015 под общим 19-м номером. Но он так и не смог стать игроком основного состава «Красных крыльев». С тех пор он провел в НХЛ только 41 матч и набрал 12 (5+7) очков.