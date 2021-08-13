Джо Торнтон: «Флорида» произвела на меня большое впечатление»

Нападающий Джо Торнтон прокомментировал подписание контракта с «Флоридой».

«Я смотрел плей-офф в прошлом году — «Флорида» — «Тампа» — и это была отличная серия. Мне понравилась команда, она произвела на меня большое впечатление.

Что меня привлекло? Энергия, которую эти ребята приносят каждый вечер. Они хотят работать каждый день, каждый день становиться лучше.

Они рады возможности играть и любят играть вместе каждый вечер. Я просто с нетерпением жду возможности присоединиться к ним в этом путешествии», — приводит слова Торнтона Twitter «Пантер».

42-летний центрфорвард заключил с «Флоридой» контракт на один год.