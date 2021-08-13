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Нападающий «Миннесоты» Фолиньо: «Лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири»

18:16
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо заявил, что готов принять активное участие в переговорах клуба с форвардом Кириллом Капризовым по новому контракту.

«Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится, — и привезу его обратно с секретной миссией», — приводит слова Фолиньо Hockey Wilderness со ссылкой на подкаст Bardown Beauties.

В прошлом сезоне 24-летний россиянин играл в НХЛ за «Миннесоту». По итогам сезона он стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

26 июля стало известно, что Капризов получил квалификационное предложение от «Миннесоты».

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Иван Шитик все материалы автора

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