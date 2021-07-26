«Детройт» не будет делать квалификационное предложение Евгению Свечникову
21:38
«Детройт» не будет делать квалификационное предложение нападающему Евгению Свечникову. Клуб уже проинформировал об этом 24-летнего россиянина и его агента, сообщает в Twitter журналист Ансар Хан.
Свечников будет иметь право выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с любым клубом.
Нападающий был выбран на драфте-2015 под общим 19-м номером. Но он так и не смог стать игроком основного состава «Красных крыльев». С тех пор он провел в НХЛ только 41 матч и набрал 12 (5+7) очков.
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