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«Детройт» не будет делать квалификационное предложение Евгению Свечникову

21:38
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт».
Евгений Свечников. Фото ХК «Детройт».
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«Детройт» не будет делать квалификационное предложение нападающему Евгению Свечникову. Клуб уже проинформировал об этом 24-летнего россиянина и его агента, сообщает в Twitter журналист Ансар Хан.

Свечников будет иметь право выйти на рынок свободных агентов и подписать контракт с любым клубом.

Нападающий был выбран на драфте-2015 под общим 19-м номером. Но он так и не смог стать игроком основного состава «Красных крыльев». С тех пор он провел в НХЛ только 41 матч и набрал 12 (5+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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