Еще два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол
18:28
«Оттава» сообщила еще о двух случаях заражения коронавирусом в команде. В ковид-протокол попали нападающий Алекс Форментон и голкипер Мэтт Мюррей, информирует пресс-служба клуба.
Ранее появилась информация, что НХЛ может перенести ближайший матч «Сенаторов» в регулярном чемпионате. В этой встрече «Оттаве» предстоит сыграть против «Лос-Анджелеса».
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