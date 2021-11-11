Еще два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол

«Оттава» сообщила еще о двух случаях заражения коронавирусом в команде. В ковид-протокол попали нападающий Алекс Форментон и голкипер Мэтт Мюррей, информирует пресс-служба клуба.

Roster update: The #Sens have placed forward Alex Formenton and goaltender Matt Murray in the NHL's COVID-19 protocol.



In related moves, the team has recalled forward Andrew Agozzino and defencemen Dillon Heatherington and Lassi Thomson from @BellevilleSens. — Sens Communications (@Media_Sens) November 11, 2021

Ранее появилась информация, что НХЛ может перенести ближайший матч «Сенаторов» в регулярном чемпионате. В этой встрече «Оттаве» предстоит сыграть против «Лос-Анджелеса».