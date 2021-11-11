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Еще два игрока «Оттавы» попали в ковид-протокол

18:28
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«Оттава» сообщила еще о двух случаях заражения коронавирусом в команде. В ковид-протокол попали нападающий Алекс Форментон и голкипер Мэтт Мюррей, информирует пресс-служба клуба.

Ранее появилась информация, что НХЛ может перенести ближайший матч «Сенаторов» в регулярном чемпионате. В этой встрече «Оттаве» предстоит сыграть против «Лос-Анджелеса».

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное