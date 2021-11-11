Матч «Оттава» — «Лос-Анджелес» может быть перенесен из-за вспышки коронавируса в канадской команде
17:55
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Лос-Анджелес» может быть перенесен. Лига готова пойти на экстренные меры из-за вспышки коронавируса в канадской команде, сообщает журналист Брюс Гарриоч.
Правда, пока планируется, что матч все же состоится в намеченные сроки. Однако в «Оттаве» готовы к тому, что игру все же придется перенести.
Ранее сразу несколько игроков «Сенаторз», а также члены тренерского штаба попали в ковид-протокол НХЛ.
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