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Матч «Оттава» — «Лос-Анджелес» может быть перенесен из-за вспышки коронавируса в канадской команде

17:55
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» — «Лос-Анджелес» может быть перенесен. Лига готова пойти на экстренные меры из-за вспышки коронавируса в канадской команде, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Правда, пока планируется, что матч все же состоится в намеченные сроки. Однако в «Оттаве» готовы к тому, что игру все же придется перенести.

Ранее сразу несколько игроков «Сенаторз», а также члены тренерского штаба попали в ковид-протокол НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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