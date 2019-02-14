Эллиотт Фридман: "Обмен Панарина может вдохнуть в "Лос-Анджелес" новую жизнь"

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман предположил, какую выгоду может для себя извлечь "Лос-Анджелес", если получит форварда "Коламбуса" Артемия Панарина.

- Мне интересно, включится ли "Лос-Анджелес" в гонку за Панарина. "Короли" не заинтересованы в длительной перестройке состава, и считается, что Южная Калифорния занимает одно из первых мест в списке приоритетов Артемия. Конечно, "Кингз" может подождать до 1 июля, но есть выгода приобрести его уже сейчас. У "Лос-Анджелеса" есть два выбора в первом раунде драфта, один из них был получен за обмен Джейка Маззина в "Торонто".

"Коламбус", помнится, был заинтересован в Илье Ковальчуке, но он сам может контролировать, куда отправиться, а "мундиры" могут не захотеть брать себе его контракт, который действует еще два сезона. Обмен Панарина может вдохнуть в "Лос-Анджелес" новую жизнь.

"Коламбус" решил выжать из Панарина максимум

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