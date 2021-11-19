«Эдмонтон» в серии буллитов обыграл «Виннипег»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

В составе «Ойлерз» шайбу забросил Коннор Макдэвид, он же реализовал победный буллит. У «Джетс» гол на счету Николая Элерса.

После этого матча «Эдмонтон» с 24 очками занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 22 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Элерс — 5 (Шайфли, Коннор), 53:57 — 0:1. Макдэвид — 11 (Сиси, Кит), 54:25 — 1:1.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Скиннер — Хеллибак.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 32 (11+9+11+1) — 46 (17+12+9+8).

Наши: — - Свечников (12.55/0/0).

19 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».