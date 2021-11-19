«Коламбус» по буллитам обыграл «Аризону», Гавриков и Любушкин отметились результативными передачами

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Аризону» со счетом 5:4.

Победный буллит забросил Егор Чинахов, защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков и защитник «Койотс» Илья Любушкин отметились результативными передачами.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Аризона» с 6 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Коламбус» — 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дзингел — 1 (Гальченюк, Капобьянко), 5:59 — 1:0. Дженнер — 8 (бол., Ворачек, Веренски), 16:35 — 1:1. Кессел — 3, 36:29 — 2:1. Дженнер — 9 (Бьоркстранд, Бин), 36:52 — 2:2. Дэнфорт — 1 (Гавриков, Рословик), 37:34 — 2:3. Крауз — 5 (Бойд, Чикран), 39:17 — 3:3. Веренски — 4 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 53:37 — 3:4. Чикран — 2 (Келлер, Любушкин), 54:18 — 4:4.

Победный буллит: Чинахов.

Вратари: Уэджвуд — Мерзликинс.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 29 (9+11+8+1) — 46 (12+16+14+4).

Наши: Любушкин (22.03/1/+2) — Гавриков (20.29/3/+1), Чинахов (16.28/1/-1).

19 ноября. Глендейл. Gila River Arena.