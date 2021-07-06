Джош Андерсон: «Не хотели, чтобы эта серия заканчивалась на глазах наших болельщиков»

Нападающий «Монреаля» Джош Андерсон стал автором победного гола в овертайме четвертого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2 ОТ).

«Мы не хотели, чтобы эта серия заканчивалась на глазах наших болельщиков. Собирались еще вернуться в Тампу. Каждый в раздевалке верил в это. Уже заранее собрали вещи. Чувствовали, что сегодня не упустим своего шанса. Теперь мы отправляемся в Тампу, но еще обязательно вернемся в Монреаль», — приводит слова Андерсона ESPN.

После четырех матчей в серии ведут «Молнии» (3-1). Пятый матч состоится на «Амали Арене» 8 июля.