Джордж Макфи: "Гусев вернул СКА заработанные бонусы. Он хотел начать новую жизнь"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи рассказал о том, на что пошел российский нападающий Никита Гусев​, который ранее подписал контракт с "Голден Найтс", информирует официальный сайт команды.

14 апреля 26-летний Гусев перешел в "Вегас" из СКА.

– Скауты пару лет следили за Гусевым, были с ним на связи. Я поехал и встретился с Никитой еще год назад, он дал понять, что готов приехать в НХЛ. Никита провел несколько выдающихся сезонов в клубе, здорово выступил на Олимпиаде. Мы рады, что он присоединился к команде.

У него хороший возраст, чтобы попробовать себя в НХЛ, и я был восхищен, на что Гусев пошел, чтобы приехать. Это было нелегко, ему пришлось отказаться от бонусов по своему контракту, которые он уже заработал. Никита вернул их и расторг контракт, чтобы начать новую главу в своей жизни.

Мы довольны его нынешней формой, он потренируется с ребятами, и дальше посмотрим. Решения принимает Галлан, но для нас было важно заключить эту сделку, привезти Гусева сюда и начать его карьеру в НХЛ, – приводит слова Макфи пресс-служба НХЛ.

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