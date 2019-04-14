"Вегас" подписал с Гусевым контракт на год

"Вегас" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с российским форвардом Никитой Гусевым. С 26-летним игроком заключен годичный договор начального уровня. Уже 15 апреля Гусев приступит к тренировкам с командой, за которую будет выступать под 17-м номером.

В нынешнем сезоне Гусев выступал за СКА, который покинул Кубок Гагарина на стадии полуфинала. На счету Гусева в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ 82 (17+65) очка, в плей-офф он набрал 19 (9+10) очков.

В девяти сезонах в КХЛ Гусев набрал 332 (119+213) очка в 391 матче.