Торторелла: «НХЛ — теперь тупая лига»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла рассказал, что он думает о культурном сдвиге в хоккее, когда речь идет о молодых игроках. У «Флайерз» в этом сезоне один из самых молодых составов в лиге.

«Боже мой. Это другая лига. Мне нужно быть очень осторожным, когда я это говорю. Ну, это тупая лига. Это так. Изменения коснулись и тренеров. И нам пришлось вносить коррективы, потому что было допущено очень много ошибок.

Молодым спортсменам иногда нужно ждать своей очереди и зарабатывать уважение постепенно, и не хотеть всего прямо сейчас и не ожидать всего прямо сейчас — это касается и времени на льду, и контрактов. Что бы это ни было, иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить это.

Великие спортсмены. Великие мастера. Отличные скорости. Но с психологией и пониманием того, что значит быть профессионалом, и уважением к НХЛ — вот с чем есть некоторые трудности. Я знаю, что игра сильно изменилась. Но нельзя терять основу того, чем является национальная хоккейная лига. И это то, что меня сейчас немного беспокоит в отношении молодых хоккеистов», — цитирует Sportsnet Тортореллу.