«Каролина» обыграла «Аризону». Кочетков сделал 30 сэйвов
«Аризона» на своем льду проиграла «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Койотс» потерпели восьмое поражение подряд.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.
«Каролина» набрала 67 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 50 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Каролина» — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Голы: Мартинук — 9 (Шей, Стаал), 0:16 — 0:1. Чатфилд — 5 (Нечас, Друри), 4:50 — 0:2. Гюнтер — 5, 14:32 — 1:2. Джарвис — 17, 26:28 — 1:3. Терявяйнен — 17 (бол., Друри, Ноесен), 37:16 — 1:4. Бантинг — 12 (Нечас), 44:37 — 1:5.
Вратари: Веймелка (Вильяльта, 46:21) — Кочетков.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (16+5+10) — 30 (15+9+6).
Наши: — - Орлов (15.55/1/+1), Свечников (14.03/2/0).
17 февраля. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
|17.02
|05:00
|
Аризона – Каролина
|1 : 5
|17.02
|20:30
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|17.02
|23:00
|
Чикаго – Оттава
|- : -
|17.02
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97