«Питтсбург» забрал с драфта отказов Филлипса

«Питтсбург» объявил на официальном сайте о подписании нападающего «Вашингтона» Мэттью Филлипса, который был выставлен на драфт отказов.

Действующий контракт 25-летнего канадца рассчитан до конца сезона-2023/24. Его среднегодовая зарплата 775 тысяч долларов.

В этом сезоне Филлипс сыграл в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (1+4) очков.