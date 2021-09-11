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Дубас: «Если в результатах «Торонто» не будет изменений, то они произойдут в организации»

20:55
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Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас сообщил, что может покинуть канадский клуб в случае неудачного выступления в сезоне-2021/22.

«Будет справедливо сказать, что если в наших результатах не будет изменений, то они произойдут в организации. Это обусловлено территорией, на которой мы расположены, и тем, что команда не раскрывала потенциал в плей-офф.

Честно ожидать изменений, особенно учитывая тот факт, что костяк остался неизменным, а мы в него очень верим. Если бы у меня не было в них веры, они бы не остались в команде.

Время сантиментов прошло, в течение многих лет мы не можем реализовать свой потенциал», — сказал Дубас в подкасте «The Bob McCown Podcast».

Последний раз «Кленовые листья» становились чемпионами в 1967 году. 11 сентября 2021 года прошло 19?856 дней с того момента. Это антирекорд в истории лиги.

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Александр Кравченко все материалы автора

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