«Оттава» предложила Брэди Ткачаку контракт на 8 лет
22:17
«Оттава» работает над новым контрактом с форвардом Брэди Ткачаком. Клуб предложил хоккеисту контракт на 8 лет, сообщает журналист TSN Шон Симсон.
У 21-летнего Ткачака завершился срок действия контракта новичка. Он находистя в статусе ограниченно свободного агента. За 3 сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.
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