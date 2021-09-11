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«Оттава» предложила Брэди Ткачаку контракт на 8 лет

22:17
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«Оттава» работает над новым контрактом с форвардом Брэди Ткачаком. Клуб предложил хоккеисту контракт на 8 лет, сообщает журналист TSN Шон Симсон.

У 21-летнего Ткачака завершился срок действия контракта новичка. Он находистя в статусе ограниченно свободного агента. За 3 сезона в НХЛ он провел 198 матчей, в которых набрал 125 (60+65) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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