«Детройт» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 28 февраля. Матч пройдет на крытой многофункциональной арене «Литтл Сизарс-арена» Детройте, штат Мичиган (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Детройт» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Ред Уингз» набрали 70 очков и занимают 6-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 63 баллами располагаются на 9-й строчке «Востока».

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