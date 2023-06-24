Дмитрий Орлов возглавил рейтинг лучших свободных агентов НХЛ по версии The Score

Российский защитник Дмитрий Орлов занял первое место в рейтинге лучших неограниченно свободных агентов НХЛ этого межсезонья по версии издания The Score.

31-летний россиянин начал сезон-2022/23 в составе «Вашингтона», в феврале 2023 года хоккеист был обменян в «Бостон».

В прошлом сезоне Орлов набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал 8 голевых передач в 7 играх плей-офф.

В рейтинг лучших неограниченно свободных агентов НХЛ вошли 50 хоккеистов, помимо Орлова в список попали еще четверо россиян: нападающие Иван Барбашев (6-е место) и Владимир Тарасенко (10), голкипер Семен Варламов (31) и форвард Евгений Дадонов (37).